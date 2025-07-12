Kararı Belediye Meclisi aldı! Devlet Bahçeli'nin ismi Şırnak'taki caddeye verildi

Şırnak Belediye Meclisi'nde alınan kararla kentte bulunan Hakkari Bulvarı'nın ismi ' Devlet Bahçeli Bulvarı' olarak değiştirildi.

Şırnak Belediye Meclisi, temmuz ayı oturumunda Hakkâri Bulvarı'nın ismine ilişkin sürpriz bir karar aldı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla kritik bir eşiğin daha aşıldığı Terörsüz Türkiye sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi kentteki bir bulvara verildi. ,

'DEVLET BAHÇELİ BULVARI' KARARI

Alınan kararla kentteki Hakkari Bulvarı'nın ismi "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirdi. Karara yönelik Milliyeti Hareket Partisi Şırnak İl Başkanlığının yaptığı açıklamada, "Önce ülkem ve milletim' diyerek ömrünü Türki milletine adamış, milli duruşun ve devlet aklının sembolü olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin adının kadim şehrimizde yaşatılacak olması bizler için büyük bir onu ve gururdur" denildi.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı: "Bu anlamlı karara vesile olan başta Şırnak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yarka olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz.

Liderimizin adıyla buluşan bu bulvar, birlik ve dirliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edecektir."