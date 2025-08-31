Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, Köy Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu

Iğdır'ın Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, köy ziyaretleri kapsamında Aşağıalican ve Ortaalican köylerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında köy muhtarlarından köylerin genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Erdoğan, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Köy halkının talep ve önerilerini dinleyen Erdoğan, sorunların çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Vatandaşların gösterdiği misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakam Erdoğan, tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Ziyaretlerin, vatandaşlarla devlet arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve yerinde hizmet anlayışını pekiştirmeyi hedeflediği belirtildi. - IĞDIR