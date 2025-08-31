Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, Köy Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu

Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, Köy Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu
Iğdır'ın Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, Aşağıalican ve Ortaalican köylerini ziyaret ederek köy muhtarlarından bilgi alıp, vatandaşlarla sohbet etti. Sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmalar yapılacağının altını çizen Erdoğan, köy halkına teşekkür etti.

Iğdır'ın Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, köy ziyaretleri kapsamında Aşağıalican ve Ortaalican köylerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında köy muhtarlarından köylerin genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Erdoğan, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Köy halkının talep ve önerilerini dinleyen Erdoğan, sorunların çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Vatandaşların gösterdiği misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakam Erdoğan, tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Ziyaretlerin, vatandaşlarla devlet arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve yerinde hizmet anlayışını pekiştirmeyi hedeflediği belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
