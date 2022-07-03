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Karakalpakistan'da istikrar kararı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Karakalpakistan'da istikrar kararı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev Karakalpakistan'daki anayasal reformlar karşıtı gösteriler hakkında yaptığı açıklamada durumun istikrara kavuştuğunu belirterek, "Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında ölüler var" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev Karakalpakistan'daki anayasal reformlar karşıtı gösteriler hakkında yaptığı açıklamada durumun istikrara kavuştuğunu belirterek, "Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında ölüler var" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cuma günü Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen anayasal reformlar karşıtı protestoların ardından bölgede durum istikrara kavuştu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, olaylardan sonra ikinci kez Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'a gelerek, yerel meclis üyeleri ve halkla ayrı ayrı bir araya geldi. Meclis üyeleriyle toplantı gerçekleştiren Mirziyoyev, "Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında ölüler var" dedi. Olaylarda birkaç grup göstericinin silah temin etmek için Nukus içişleri ve milli ordu idarelerini ele geçirme girişiminde bulunduğu bilgisini de paylaşan Mirziyoyev, "Sayısal üstünlüklerinden yararlanan bu şahıslar, kolluk kuvvetlerine saldırdı. Onları ciddi şekilde dövdü ve ağır yaraladı" dedi.

Bölge makamlarından bilgi alındı

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bölgede ilçe valileri ve kolluk kuvvetleri şefleriyle video konferans yoluyla toplantı düzenledi. Karakalpakistan makamları, cumhurbaşkanına bölgede vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve yasal düzenin güçlendirilmesine yönelik alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Mirziyoyev'in dün anayasadaki Karakalpakistan ile ilgili maddelerin değişmeyeceği sözünün ardından bölgede durumun istikrara kavuştuğu ve normale dönmeye başladığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Özbekistan'da kamuoyu tartışmalarına açılan anayasal değişikliklere ilişkin yasa tasarısı Cuma günü Karakalpakistan'da protestolara neden olmuştu. Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'un merkezinde toplanan halk, anayasadan cumhuriyetin egemenlik statüsü ve referandumla Özbekistan'dan ayrılma hakkının çıkarılmasına karşı çıkmıştı. Özbekistan makamları ise, tasarının Karakalpakistan halkı tarafından yanlış anlaşıldığını açıklamış, bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti. Öte yandan, Mirziyoyev Nukus'u ziyaret ederek, bölgedeki parlamento üyeleri ve aktivistler ile bir araya gelmişti. Mirziyoyev, görüşmede yaptığı konuşmada, anayasa tasarısının henüz kabul edilmediğini sadece kamuoyu tartışmalarına açıldığını hatırlatarak, anayasadaki Karakalpakistan'ın özel hukuki statüsüyle ilgili maddelerin değişmeyeceği sözünü vermişti. - TAŞKENT

İhlas Haber Ajansı / Politika

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