Karaismailoğlu: 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "20 yıldır yaşanan istikrar sürecinin devam etmesi için, 2053 ve 2071'in planlarını yapan Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkması için, dünyanın lider ülkesi olması için 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "20 yıldır yaşanan istikrar sürecinin devam etmesi için, 2053 ve 2071'in planlarını yapan Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkması için, dünyanın lider ülkesi olması için 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır" dedi.

Ak Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu memleketi Trabzon'da, partisinin il başkanlığı bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, arka arkaya önemli projeleri hizmete açacaklarını duyurarak "26 Nisan'da Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nı, 27 Nisan'da Akdeniz Sahil Yolu'nun önemli bir kesiminin açılışını yapacağız. 28 Nisan'da Adana'yı ilgilendiren çok önemli projeleri, 3 Mayıs'ta da cumhurbaşkanımız ile Zigana Tüneli'ni açacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, ihracat rekorları kırdıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 trilyon dolar ihracat hedefi açıkladığını belirterek, bu hedefe ulaşmak için altyapıyı hazırladıklarını, master planlarını yaptıklarını da kaydetti. Basra Körfezi'nden Trabzon Limanı'nı bağlayacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, Kuzey Anadolu Otoyolu ile kuzeyden güneye, bunun yanında doğudan batıya otoyollar demiryolları ile Pekin'den, Londra'ya kadar dünyanın merkezinin Türkiye olduğunu ifade etti.