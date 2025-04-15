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Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa etti

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa etti
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Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı İYİ Parti'den istifa etti. Karabatı, "Görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum." dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den aday olarak Bursa Karacabey Belediye Başkanı seçilen Fatih Karabatı, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa etti

"GÖREVİMİ DAHA ÖZGÜR BİR ZEMİNDE SÜRDÜRMEK İÇİN İSTİFA ETTİM"

Karabatı sosyal medya hesabından istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Karacabey'e hizmet etmek amacıyla üstlendiğim belediye başkanlığı görevimde bir yılı geride bırakırken, tüm kararlarımı vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek almaya özen gösterdim. Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Karacabey'e olan sevdamız, siyasi kimliklerin çok ötesindedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir hemşehrimizin sesi olmaya, birlikte üretmeye ve ilçemizi hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğim" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa etti

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıumut mergen:

AKP DEN ALDINMI CUKKAYI

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