Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı Göreve Başladı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde İYİ Parti'den Belediye Başkanı seçilen Fatih Karabatı mazbatasını alarak görevine başladı.

Adliye binasına eşi Deniz Karabatı, partisinin ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve partililerle gelen Karabatı, İlçe Seçim Müdürlüğünde mazbatasını aldı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, belediye önünde yaptığı konuşmada, bugünden itibaren Karacabey'in geleceği için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Farklılıkları bir kenara koyup birlikte hareket edeceklerini belirten Karabatı, şöyle konuştu:

"Çok daha güçlü ve daha yaşanılabilir bir Karacabey'i hep birlikte inşa edeceğiz. İlçemiz için çok önemli projeler hazırladık. Kaybedecek zamanımız yok. Karacabey'i geleceğe taşıyacak, her kesimi ilgilendiren projelerimizi hayata geçirmek için vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacağız. Şunu bilmenizi isterim ki her birinizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini biliyorum, onları önemsiyorum. Karacabey'in her köşesine adaletle, şeffaflıkla ve sevgiyle hizmet edeceğim. Sevgili hemşehrilerim, bugünden itibaren gözlerimizi geleceğe çevirip, Karacabey'i çok daha yaşanabilir, çok daha güzel bir kent haline getireceğiz. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum."

???????Karabatı, daha sonra beraberindekilerle makamına geçti.