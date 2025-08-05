Karabük Üniversitesi’nden Orman Yangınlarını Önleme Politikası

KARABÜK Üniversitesi, orman yangınlarını önlemeye yönelik 19 maddelik bilimsel politika raporu hazırladı. Rapor; tampon bölgeler oluşturulmasından gece görüşlü hava filosuna kadar çok sayıda uygulanabilir öneri sunuyor.

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından çeşitli illerde etkili olan orman yangınlarına karşı bilimsel temelli ve önleyici nitelikte 'Orman Yangınlarını Önleme Politika Raporu' hazırlandı. Raporda; yerleşim alanları ile ormanlık alanlar arasında tampon bölgelerin oluşturulması, yangın emniyet yol ve şeritlerinin artırılması, gece görüş donanımlı hava filosunun geliştirilmesi gibi fiziksel altyapıya yönelik çözüm önerilerinin yanı sıra, yangın gönüllülerinin organizasyonu ve eğitimi, üniversitelerde yangınlara ilişkin bilimsel araştırmaların desteklenmesi, yapay zeka destekli yangın gözetleme sistemlerinin yaygınlaştırılması ve yangın kırımı uzmanlığı alanının kurulması gibi kurumsal ve teknolojik adımlar da önerildi.

RİSK YÖNETİMİNDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Ayrıca afet ulaşım ağı planlaması yapılması, tarım kaynaklı yangınların önlenmesine yönelik teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gibi politika düzeyinde müdahaleler rapordaki başlıklar arasında yer aldı. Rapor, orman yangınlarıyla mücadelede klasik müdahale yöntemlerinin ötesinde, yangın öncesi risk yönetimini esas alan bütüncül bir yaklaşım sunuyor.

'ÜNİVERSİTELERİMİZ, ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada yüzölçümüne düşen ormanlık alan bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alan Karabük'te, üniversite bünyesinde böylesine kıymetli bir çalışma yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özvar, "Üniversitelerimiz sadece akademik başarılarıyla değil yeşil vatanın korunmasında da önemli rol üstleniyor. Karabük Üniversitesi'nin böyle bir çalışma yapmasını kıymetli buluyoruz. Yeşil mirasımıza hep birlikte sahip çıkalım" değerlendirmesinde bulundu.

'ULUSLARARASI LİTERATÜRE KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR'

Karabük Üniversitesi Rektörü ve KAPGEM Koordinatörü Fatih Kırışık ise "Son dönemde yaşanan büyük yangınlar, bizlere bilimsel temelli politika geliştirme sorumluluğunu yükledi. Bu kapsamda hazırladığımız rapor, yangınların önlenmesi sürecine katkı sunacak. Yangını söndürmek kadar, çıkmadan önce önlemek de kamu politikasıdır. Bu alanda üniversiteler olarak sorumluluk alıyoruz" dedi. Kırışık, KAPGEM tarafından geliştirilen bu önerilerin yalnızca akademik bir çalışma olmadığını vurgulayarak, "Bu rapor, kamu kurumlarına ve sivil topluma yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca raporun, geliştirilen bir kitap çalışmasıyla uluslararası literatüre kazandırılması da hedeflenmektedir" açıklamasında bulundu.