Karabük Sivil Toplum Örgütleri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen Karabük Sivil Toplum Örgütleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan bir deklarasyon yayınladı. Deklarasyonda, İsrail'in insanlık dışı savaş suçu işlediği ve bu saldırıların uluslararası mahkemelerde yargılanarak cezalandırılması talep edildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik 13 gündür sürdürdüğü saldırıları sonucu Karabük Sivil Toplum Örgütleri kınama deklarasyonu yayınladı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında bir araya gelen STK'ların İsrail'i kınadıkları ortak deklarasyonu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz tarafından okundu.

Çapraz, Ortadoğu'da var olduğu günden bu yana bölgeye ve dünyaya acı ve nefret dışında bir duygu yaşatmayan İsrail'in, hastanelere ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ve yüzlerce kişinin öldüğü saldırısıyla insani değerleri ayaklar altına almış büyük bir savaş suçu işlediğini söyledi.

Başkan Çapraz, "Dünyadaki emperyalist devletlerin ve destekçilerinin bu vahşeti onaylar nitelikteki açıklamaları İsrail yönetimini cesaretlendirmekte sivillerin yaşadıkları alanlarda vahşet yaymaya devam etmektedirler. Yaşanan bu insanlık dışı vahşet ve saldırıların cezalandırılması, yeri geldiğinde bizlere insanlık dersi vermekten geri kalmayan ikiyüzlü devletlerin insafına bırakılmamalıdır. Sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Gerçek adalet bu insanlık suçunu işleyenlerin cezalandırılması ve yaptırımlar uygulanması olacaktır aksi durumda vahşet son bulmayacaktır. Karabük halkı ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olarak bu vahşetlere, insanlık suçlarına artık yeter diyoruz sabırları ve vicdanları sınayan İsrail yönetimine gerçekleştirdikleri insanlık dışı savaş suçu saldırılarını şiddetle kınıyor bu saldırıları gerçekleştirilenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanarak cezalandırılmasını, barış ve adaletin sağlanmasını talep ediyoruz." dedi.

İsrail'in kınandığı deklerasyonda, Karabük TSO Meclis Başkanı Adnan Çebi, Özçelik İş Senkası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Emekliler Derneği Başkanı Celal Bulut, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, Karabük Esnaf Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemal Topçu, Ziraat Odası Başkanı Hasan Benli ile çok sayıda STK temsilcisi ve TSO üyeleri hazır bulundu. - KARABÜK