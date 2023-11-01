Karabük İl Genel Meclisi Kasım Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Karabük İl Genel Meclisi Kasım ayı Meclis Toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

Sözlerine İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı kınamakla başlayan Başkan Sözen, "İsrail, işlemiş olduğu devlet suçundan, insanlık suçundan derhal vazgeçmeye davet ediyorum" dedi.

"Kasım ayı il genel meclisimizce il özel idaremizin 2024 yılı bütçesinin ve bütçe planlamalarının yapılacağı bir aydır" diyen Sözen, "Bu minvalde çalışmalarımız 20 gün boyunca devam edecektir. 2024 yılı bütçesi ile ilgili beklentiler çok yüksek ve bizde meclis olarak yaptığımız bu bütçeyle beklentileri karşılamaya çalışacağız. Türkiye 'deki gelişmeler ışığında Karabük ilimiz özelinde yapacağımız bütçe 2024 adına Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışır ve aynı zamanda yatırımcı aktif bir bütçe olacaktır. Bu manada Plan ve Bütçe Komisyonumuz 2024 bütçesinin taslağını 5 gün boyunca çalışacak, diğer taraftan tüm birim müdürlükleri ve ilçe özel idare müdürlüklerimizin bütçeleri ayrı ayrı bizzat müdürlerimizi davet ederek görüşülecek. Öncelikle müdürlerimizden 2023 yılının bütçesi ile ilgili ayrıntılı bilgi alınacak, daha sonra 2024 yılı bütçesi ile ilgili çalışmalar yapılıp sonuçlandırılacaktır. Bunun dışında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma Güvenlik Hizmetleri, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün taleplerini de bütçe imkanları dahilinde görüşüp karara bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisinin, bütçesini yaparken tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığını, kontrol etme ve takip etme açısından önemli bir görevi olduğunu aktaran Sözen, "İl genel meclisimiz sadece bütçe yapan değil, yapmış olduğu bütçeyi takip eden, sahadaki uygulamaları yakından inceleyen bir meclistir. Ayrıca ilçelerle ilgili ayrı ayrı ödenek tahsis edildiğinde köylerdeki ihtiyaçları tespit edip en iyi şekilde kullanılmasına vesile olmuştur.

Bütçe gelecekteki bir dönem için gelir ve giderlerin tasarlandığı mali plan olup, ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçlar doğuracak bir öneme sahiptir. 2024 yılı bütçesi geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi en üst düzeyde azami tasarruf bütçesi olacaktır. Çünkü milletimizin vergileri ile merkezi bütçeden İlimize aktarılan her kuruşu yine milletimize sorumluluk bilinciyle hizmet olarak geri iade edeceğiz. İl Özel İdaremiz, İlde icracı bir kurum olduğundan, yapılacak her bir kuruş tasarruf İlçelerimize ve Köylerimize yatırım olarak geri dönecektir. İl Özel İdaremizin sınırlı gelir kaynakları düşünüldüğünde, mali disipline önem verilecek, az para ile çok iş yapabilme amacında ve gayretinde olacağız. Tasarruf tedbirlerine uygun ve riayet eden bir bütçe ortaya koyacağız, bunu son derece önemsiyoruz" diye konuştu.

Köylerdeki asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Sözen, "Merkezde 22,16 kilometre, Eflani'de 19,10 kilometre, Eskipazar'da 14,95 kilometre, Ovacık'ta 33,25 kilometre, Safranbolu'da 43,90 kilometre, Yenice'de 52,15 kilometre olmak üzere toplamda 186.51 kilometre asfalt atmış bulunmaktayız. Toplam programımız ise 210 kilometredir. Geri kalan asfalt çalışmalarımız Eflani ve Eskipazar programları ile tamamlanacak. Mevcutta programımızın yüzde 88,81 gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 5 Mayıs 2023 tarihinde başladığımız asfalt programında 24 Ekim 2023 tarihine kadar toplam 104 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirildi" dedi. - KARABÜK