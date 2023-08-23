Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, CHP Milletvekili Cevdet Akay'ın açıklamalarına tepki gösterdi

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, CHP Milletvekili Cevdet Akay'ın açıklamalarına tepki göstererek "Basit ve ucuz siyasetten vazgeçin" dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın Karabük merkez ilçeye yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Karaaşar Köyü ile ilgili yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi. AK Parti iktidarı boyunca ülke genelinde ve Karabük bazında yapılan yatırımları kimsenin inkar edemeyeceğini belirten Sözen, "CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Karabük Merkez Mehterler ve Körlerini ziyaret ederek 70 kilometrelik yolun stabilize yolla ulaşım sağladığını sağlandığını ifade ederek kilometrelerce uzunluktaki yolun stabilize olmasının kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve bizleri eleştirilerde bulunmuştur. Bu hezeyan dolu açıklamaları yapmadan önce keşke bizlere sorsaydın vekilim. Size bu yolun toplamda 70 kilometre değil 26 kilometre olduğunu, bunun 11 kilometresinin asfalt olduğunu söylerdik. Merkez köylerin 410 kilometre yol ağının olduğunu, bunun 340 kilometresinin asfalt, 60 kilometresinin stabilize olduğunu da size anlatırdık. Hatta Mehterler-Tandır arası 3.5 kilometrelik yolun 2023 yılı asfalt BSK programında olduğunu da size resmi kayıtlarla programı bildirirdik" dedi.

Sözen, bu yıl 38 adet yol programının bu yıl içerisinde uygulanacağını aktararak, "Bu tip siyasi algı oluşturma ve manevralarla bu fırından size ekmek çıkmaz. Geç kaldınız vekilim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK