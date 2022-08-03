Karabük gündem haberleri: Karabük heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret - Haberler

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Karabük gündem haberleri: Karabük heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

Karabük gündem haberleri: Karabük heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

Karabük yerel gündem haberine göre Karabük Valisi Fuat beraberindeki heyet ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

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Karabük Valisi Fuat beraberindeki heyet ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Vali Gürel'e ziyarette AK Parti milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Başkan Yardımcıları Ferhat Salt ile Begüm Cefakar Karakaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk eşlik etti. Ziyarette Karabük'e yapılan çevre ve şehircilik yatırımları, kente yapılacak millet bahçesi, tarihi kent meydanı yenileme ve sokak güzelleştirme ile sosyal konutlara ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Karabük heyeti ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür etti.

(Rıdvan Bostancı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

İklim Değişikliği Murat Kurum AK Parti Karabük Politika Güncel Haberler

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