Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçenin farklı noktalarında seçim çalışmalarını sürdürüyor. Partililerle birlikte esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtan Başkan Selvitopu, "14 Mayıs'ta İzmir'den Türkiye'ye güçlü bir mesaj vermek, Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'ne uğurlamak için sürekli sahadayız" dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçenin farklı noktalarında seçim çalışmalarını sürdürüyor. Partililerle birlikte esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtan Başkan Selvitopu, "14 Mayıs'ta İzmir'den Türkiye'ye güçlü bir mesaj vermek, Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü'ne uğurlamak için sürekli sahadayız" dedi.

Başkan Selvitopu, Millet İttifakı'nın bugün Gündoğdu'da düzenleyeceği İzmir mitingi öncesi, CHP İzmir yöneticileri Ali İhsan Yıldız, Nurdan Karakartal, Cem Şahverdi, Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, belediye meclisi üyeleri, ilçe yöneticileri ve partililerle birlikte Muammer Akar, Vatan, Bahçelievler ve Ali Fuat Cebesoy Mahallelerindeki seçim ofislerinde bir araya geldi. Buluşmanın ardından sahaya çıkılarak esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi. Başkan Selvitopu ve partililer, vatandaşları Kılıçdaroğlu'nun mitingine davet etti.

Hükümetin, Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları gölgelemek adına sürekli ilçenin adını gündeme getirdiğini söyleyen Başkan Selvitopu, "Karabağlar'da doğru dürüst yatırımı olmayanlar, algı oyunlarıyla çalışmalarımızı kötülemeye çalışıyorlar. Ancak vatandaşlarımız gerçeği çok iyi biliyor" diye konuştu.

Başkan Selvitopu, seçimleri kazanmak için herkesi birlikte hareket etmeye çağırarak şunları söyledi:

"Bugünlerde hepimiz birlik beraberlik içinde el ele, kol kola çalışmak zorundayız. Kendi içinde düşünce farklılıklarımız olabilir. Bu da gayet doğaldır. Ama bu süreçte bunları unutacağız. Çünkü kaybettiğimiz anda ülke kaybedecek. Buna hiçbirimizin tahammülü, hakkı yok. Sokakta bir oyun peşine düşecek ve kalan günleri doğru değerlendireceğiz. Ülkemizin özgürlüğe, demokrasiye ihtiyacı var. 15 Mayıs sabahı daha umutlu, daha aydınlık bir ülkeye uyanmak için hepimize önemli görevler düşüyor. Bunu Millet İttifakı'na üye partilerimizle, kimseyi ötekileştirmeden birlikte yapacağız. Başaracağımızdan hiçbir kuşkum yok."