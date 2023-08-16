Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı, emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'ın görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devrettiğini duyurdu. Bakan Güler, Orgeneral Avsever'e yeni hayatında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken; Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na da yeni görevinde başarılar diledi.