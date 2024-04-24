Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı

31 Mart seçimlerinde büyük bir yara alan AK Parti'nin "sandığı iyi okumak" amacıyla yaptığı ekonomi değerlendirmelerinin sonucunda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kamuda tasarruf" yapacaklarını duyurmalarının ardından dün ilk adımlar atılmaya başlandı.

RESEPSİYON İÇİN SADE BİR MENÜ SEÇİLDİ

Dün Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene TBMM Başkanı ve milletvekilleri tek bir otobüsle gitmişti. Bu tasarruf tedbirleri resepsiyonlardaki yemeklere de yansıdı. TBMM açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Önceki yıllardaki resepsiyonlarda kuzu ve hindi gibi çok zengin yemek çeşitleri servise sunulurken bu yıl sade bir menü hazırlandı.

KURU PASTA İKRAM EDİLDİ

Menüde kuru pasta, börek, biber dolması, mercimek köftesi gibi yemekler yer aldı. Konuklara, önceki senelerde olduğu gibi meyve suyu ikram edildi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili "Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız" ifadelerine yer vermişti.