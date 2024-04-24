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Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı

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Irak dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin refahını artırmaya yönelik adımlar atıldığını belirterek gereksiz harcamaların ortadan kaldırılacağının altını çizdi. Erdoğan'ın sözlerinden sonra dün TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda misafirlere kuzu ve hindi gibi ana yemekler yerine kuru pasta ikram edildi.

31 Mart seçimlerinde büyük bir yara alan AK Parti'nin "sandığı iyi okumak" amacıyla yaptığı ekonomi değerlendirmelerinin sonucunda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kamuda tasarruf" yapacaklarını duyurmalarının ardından dün ilk adımlar atılmaya başlandı.

Kamuda tasarruf adımları, 23 Nisan resepsiyonuna da yansıdı

RESEPSİYON İÇİN SADE BİR MENÜ SEÇİLDİ

Dün Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene TBMM Başkanı ve milletvekilleri tek bir otobüsle gitmişti. Bu tasarruf tedbirleri resepsiyonlardaki yemeklere de yansıdı. TBMM açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon düzenlendi. Önceki yıllardaki resepsiyonlarda kuzu ve hindi gibi çok zengin yemek çeşitleri servise sunulurken bu yıl sade bir menü hazırlandı.

Kamuda tasarruf adımları, 23 Nisan resepsiyonuna da yansıdı

KURU PASTA İKRAM EDİLDİ

Menüde kuru pasta, börek, biber dolması, mercimek köftesi gibi yemekler yer aldı. Konuklara, önceki senelerde olduğu gibi meyve suyu ikram edildi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili "Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız" ifadelerine yer vermişti.

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Haberler.com / İsmail Elal - Politika

Kamuda Tasarruf Genelgesi 23 Nisan Irak Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (40)

can erdemir:

Kim makam aracını kullanmaktan vazgeçer ki?

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yanıtYanıtla
T.C. GÖKBÖRÜ:

Bütün makam araçları kalksın kendi arabalarını kullansınlar görelim vatan millet aşkını

yanıt76
yanıt1
Nuri Aga:

Eskiden Sedan kasa Passatlar vardı birbirleriyle yarışıyorlardı kamuda almak için şükür ki sıfır sedan Passatlar gelmiyor almazlar demiştik ki Audilere binmeye başladılar hesap yine millete geçti.

yanıt4
yanıt1
Deniz Tutar:

bırakın bu göstermelik tasarruf hikayelerini, gerçekten tasarruf yapın... 125.000 makam aracını satın. milletvekili kıyak emekliliğini kaldırın. kaymakamların, valilerin, belediye başkanlarının saltanatlarına son verin. 3-5 yerden maaş verilmesine son verin. suriyelilere yardımı kesin. ülkemizde insanlar sıkıntı yaşarken dışarıda gösteriş için yardımda bulunmayı bırakın. zenginlerin vergi borçlarında uzlaşma adı altında silmeler yapmayın. konvoylara son verin. milletin parasını çarçur etmeyin...

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6
yanıtYanıtla
Mevlüt Türe:

Tamda kitabın orta yerinden ,taşı gediğine koydum dercesine yazmışsın.Vesselam.

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yanıt2
Enver zincirkıran:

bu bile çok

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6
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Gunes Erdm:

saray ne olacak

132
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yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

Ankara’daki taşlık ne olacak

yanıt54
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dikduran adam:

saray devletin şanını temsil eder tabi siz gecekonduda yaşayan başkanlar görmek istiyorsunuz çünkü sizin vizyonunuz o kadar işiniz gücünüz açlık edebiyatı o yzden sizin kafalar asla ileri gidemezler

yanıt65
yanıt153
Murat Vatansever:

DİKDURAN ADAM , çok ileridesin göremiyorum seniiiiiii nasıl da ileridesin ama, ileri hep ileri....

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