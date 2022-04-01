Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç TEI'yi ziyaret etti

ESKİŞEHİR (İHA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'yi ( Teı ) ziyaret etti.

Eskişehir ziyaretinde Teı'de incelemelerde bulunan Şeref Malkoç'a TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI'nin özgün motor projeleri, uluslararası motor parça ve modül üretim kabiliyetleri, bakım, onarım, revizyon çalışmaları ve test altyapıları hakkında bilgi verdi. Şeref Malkoç, brifingin ardından TEI'nin özgün motor projelerini, faaliyet alanlarındaki çalışmalarını ve başarılarını gösteren ve bir müze gibi tasarlanan sergi alanını gezdi. Ardından TEI-PD170 ve TEI-TJ300 projelerini Akşit'ten dinledi. Malkoç daha sonra ülkemizin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün testine katıldı. Milli motorun testlerinin gerçekleştirildiği, TEI mühendis ve teknisyenleri tarafından oluşturulan milli bremzeyi de yerinde inceleyen Malkoç'a, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI-TS1400 Turboşaft Motoru deseniyle işlenen hat sanatı eserini ziyaretin anısına takdim etti. - ESKİŞEHİR