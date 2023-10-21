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Kahire Barış Zirvesi Başladı

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde Kahire Barış Zirvesi başladı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı zirveye Ürdün Kralı Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al-Nahyan, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve diğer bazı devletlerin liderleri ile bakanları katıldı.