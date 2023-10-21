Kahire Barış Zirvesi Başladı
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Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde Kahire Barış Zirvesi başladı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı zirveye Ürdün Kralı Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al-Nahyan, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve diğer bazı devletlerin liderleri ile bakanları katıldı.
Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde Kahire Barış Zirvesi başladı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı zirveye Ürdün Kralı Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al-Nahyan, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve diğer bazı devletlerin liderleri ile bakanları katıldı.