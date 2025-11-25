Haberler

Kadına Yönelik Şiddet İnsanlık Suçudur

Güncelleme:
AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gerçekleştirdiği açıklamada, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu ve bu konuda kararlılıklarını vurguladı.

Edremit, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Bugünün kadına yönelik şiddete karşı kararlılıklarını, dayanışmalarını ve sorumluluk anlayışlarını simgelediğini belirten Edremit, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece bir günle sınırlamadığını vurguladı.

Edremit, "Biz bu davayı, kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz. Kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Politika
