Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde Yılmaz Tunç'tan Açıklamalar

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına karşı şiddetle mücadele günü kapsamında kadın haklarının güçlendirilmesine dair düzenlemeleri aktardı. Ayrıca çocuk yargılamaları ve basın özgürlüğü konularında önemli açıklamalar yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün kadına karşı şiddetle mücadele günü, kadına karşı şiddet konusunda biz de hassasız. Bir tek kadınımızın bile şiddet görmesi bizi yaralar. Kadın haklarının güçlendirilmesi gibi çok sayıda düzenleme yapıldı" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe kesin hesap görüşülmeye başlandı. Komisyonda Bakan Tunç, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Adalet Bakanlığı olarak soru önergelerine en çok cevabı veren bakanlık olduklarını ifade eden Yılmaz Tunç, "Covid düzenlemesiyle ilgili düzenleme 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle bu tarih öncesi suç işleyen kişiler yararlanmıştı. Bu konuda eşitlik ilkesi bakımında serzenişler var. Bu konuyu değerlendirmek gerekir. Bu takdir meclisindir. Bugün kadına karşı şiddetle mücadele günü, kadına karşı şiddet konusunda bizde hassasız. Bir tek kadınımızın bile şiddet görmesi bizi yaralar. Kadın haklarının güçlendirilmesi gibi çok sayıda düzenleme yapıldı. Meclisimizin bu yönde yaptığı birçok değişiklik oldu. Suç mağduru kadınların talepleri halinde ücretsiz avukat görevlendirilmesi yapıldı" dedi.

Çocuk yargılamaların çok fazla gündeme getirildiğini söyleyen Tunç şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklar bizim geleceğimiz. Gerek suç mağdurları gerekse suça sürüklenen çocuklar bakımında birçok düzenleme yapıldı. Çocuk adalet merkezi önemsediğimiz bir konu. Adliyeden ayrı çocukların büyüklerden ayrı yargılanabilmeleri için çocuk adalet merkezlerini faaliyete geçirmek istiyoruz. Çocuk teslim merkezleri gibi birçok yeniliği hayata geçirdik. Kamuoyunda birçok suça sürüklenen çocuk olayları bakımında bu anlamda caydırıcılık anlamında kamuoyunda tartışmalar yaşandı. Çocukların nasıl suça çarptırılacağı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş. Bu yasal düzenlemede caydırıcılık bakımından suça sürüklenme bakımından değerlendirme yaparak, kapsamlı bir değerlendirme yapmak lazım. Asıl suçlu olan suça sürüklenen nedenlerdir. Bu anlamda meclis araştırma komisyonu kuruldu. Meclisimizin raporunu takip edeceğiz."

Basın özgürlüğü endeksine tepki gösteren Tunç, "Türkiye basın özgürlüğü endeksinde İsrail'in altında gösteriliyor. Bu nasıl olabilir" ifadelerinde bulundu.

"Rojin Kabaiş'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmayı sonuna kadar takip ediyoruz"

Rojin Kabaiş'in hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sorusuna Bakan Tunç, "Bunu takip ediyoruz. Adli Tıp İstanbul 1. İhtisas Kurulu ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştirildiğine karar verdi. Maktulenin vücudundan 67 örnek alındı. Burada 2 farklı DNA'yla ilgili. Bu DNA'ların gölden denizden çıkarılırken bir bulaş mı olduğu araştırıldı. Bir eşleşme bulunamadı. Cinsel saldırı bulgusu bulunmadı. Cep telefonunu önemsiyoruz. İspanya'yla görüştük, takip ediyoruz. Cep telefonuyla ilgili görüşmeleri yaptık. Soruşturmayı sonuna kadar takip ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

