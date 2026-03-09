Haberler

PMD'den, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın parlamento muhabirlerine çiçek

Güncelleme:
Parlamento Muhabirleri Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla TBMM'de görev yapan kadın gazetecilere çiçek hediye etti ve onların meslekteki önemini vurguladı.

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Yönetim Kurulu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla TBMM'de görev yapan kadın gazetecilere çiçek hediye etti.

PMD Başkanı Kemal Aktaş ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, TBMM Basın Koridoru'ndaki kadın parlamento muhabirlerini ziyaret etti.

Kadın gazetecilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek hediye eden Aktaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, kadın parlamento muhabirlerinin meslekteki önemine işaret etti.

Etkinlik, günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
