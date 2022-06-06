Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memurun gözü, Erdoğan'ın 3600 ek gösterge açıklamasında - Haberler

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için kritik gün geldi çattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3600 ek göstergeyle ilgili raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmasının ardından dün konuşma yapan Cumhurbaşkanı, detayları kabine toplantısından sonra açıklayacağını söyledi.

"KONUYU ÇÖZDÜĞÜMÜZÜN MÜJDESİNİ VERMEK İSTİYORUM"

Erdoğan, "Çalışan ve emekli memurlarımız ile ilgili 3600 ek gösterge ile bilinen çalışmayı tamamladık ve meclis aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısı ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

3600 ek göstergenin de ele alındığı kabine toplantısı, bugün saat 15.00 itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında ek göstergenin detaylarını bakanlarla istişare etmesinin ardından kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

MAAŞLARDA YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya CNN Türk ekranlarında, 3600 Ek Gösterge ile maaşlarda yüzde 20-25 aralığında artış beklentisi olduğunu belirtti. Kaya, "3600 ek göstergeyle ilgili kritik gün. Bakanlıklar tarafından bütçeler ve teknik detaylar çalışıldı, raporlar sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını anlatacak. Ek gösterge ile yüzde 20-25 aralığında maaşlarda artış meydana gelecek. Emeklilerin maaşları da düzenlemeye göre artış olacak. Emekli maaşı 5 bin lira olan polisin maaşı 1200-1300 lira yükselecek. Emekli ikramiyelerinde 40-50 bin lira artış getirecek. Emekli olacakların ikramiyeleri 25 yıllık memurun 200 bin liraysa 40 bin lira artacak ve 240 bin lira alacak. Bunları ortalama verilerden hesaplıyoruz. Kademe ve çalışma yılına göre maaşlar farklılık gösteriyor. Memur ve emekliler maaşlarının üstüne yüzde 20-25 koyarlarsa alacakları yeni maaşı hesaplayabilirler" dedi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.