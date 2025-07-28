Kabine Toplantısı: Terörsüz Türkiye ve Orman Yangınları
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 14.10'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de yürütülen çalışmalar ve bölgesel gündemin ele alınacağı kaydedildi. Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede çalışmalarının da görüşüleceği belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika