Yeni Kabine'nin açıklanmasının ardından Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım: 'Pazarlık' spekülasyonlarının iftira olduğu görülmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi açıklamasının ardından Sinan Oğan, sosyal medyadan paylaşım yaptı. 2. turda verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la herhangi bir pazarlık yapmadığını bir kez daha vurgulayan Oğan, "Sn. Cumhurbaşkanı ile ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen 'pazarlık' gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen Göreve Başlama Töreni'nin ardından yeni Kabine'yi açıkladı. Kabine'nin açıklanmasının ardından seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

PAZARLIK ELEŞTİRİLERİNE KARŞI ÇIKTI

Pazarlık yaptı eleştirilerine bir kez daha karşı çıkan Oğan, Kabine'nin açıklanmasıyla kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaların boşa düştüğünü vurguladı.

"SPEKÜLASYONLARIN İFTİRA OLDUĞU BİR KEZ DAHA GÖRÜLMÜŞTÜR"

Oğan paylaşımında şunları söyledi:"Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sn. Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen 'pazarlık' vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah…"

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