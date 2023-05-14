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Kabine'den ilk oy veren bakan Bekir Bozdağ oldu: Seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum

Politika Haberleri

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim için oyunu Şanlıurfa'da Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı. Türkiye'nin demokratik olgunluğa eriştiğini söyleyen Bakan Bozdağ, "Seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin merakla beklediği 14 Mayıs seçimlerinde heyecan yerini oy verme işlemine bıraktı. Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemleri ile birlikte vatandaşların erken saatlerde oyunu kullanmak için sandık başına koştu.

BAKAN BOZDAĞ OYUNU KULLANDI

Kabineden ilk oy veren isim ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu. Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu Şanlıurfa'da Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

"TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Türkiye'nin demokratik olgunluğa eriştiğini söyleyen Bakan Bozdağ, "Seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Bekir Bozdağ Seçim 2023 14 Mayıs Politika Güncel Haberler

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