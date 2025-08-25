Kabine bugün Ahlat'ta toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü nedeniyle bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bugün Ahlat'ta yapılacak.

MASADA 3 KRİTİK BAŞLIK VAR

Kabinenin gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve memur maaş zammı olacak.

KABİNE GEÇEN YIL DA AHLAT'TA TOPLANMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat'ta toplanmıştı. Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olmuştu. AK Parti hükümetleri döneminde bakanlar kurulu, Sivas Kongresi'nin 84'üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas'ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas'ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı.

"ANADOLU'YU VATAN HALİNE GETİRENLERİ YAD EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı ile ilgili olarak bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz." dedi.

MİLLİ PARK'TA VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacak.