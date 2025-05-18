Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı

Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görevi süresince sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalan eski ABD Başkanı Joe Biden'a kanser teşhisi konuldu. Biden'ın prostat kanserine yakalandığı ve hastalığın kemiklerine yayıldığı tespit edildi. Biden ve ailesi, doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçiriyor.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı.

KEMİKLERİNE YAYILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz hafta 82 yaşındaki Biden'ın semptomlar göstermesinin ardından yapılan testler sonucu cuma günü kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğu ve kanserin kemiklerine yayıldığının tespit edildiği açıklandı.

TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİYOR

Kanserin hormona duyarlı olduğu ve etkili bir tedaviye imkan sağladığı ifade edildi. Biden ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği aktarıldı.

SAĞLIK DURUMU TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Biden, başkanlık sürecinin son döneminde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti

Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti
Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı

Osimhen'e sürpriz! Gol anonsunu bakın kim yaptı
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.