Joe Biden'ın Hindistan Başbakanıın elini uzun süre bırakmayınca eşi ne yapacağını şaşırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı ile yaptığı görüşmede el sıkışma protokolünün ötesine geçerek Başbakan'ın elini uzun süre bırakması uluslararası gündemi salladı. Bu durum, eşi Jill Biden'ı da zor durumda bıraktı. Biden yönetimi, olayın ardından sessizliğini korurken, politika analistleri ve medya organları arasında tartışmalar devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, son zirvede Hindistan Başbakanı'nın elini uzun süre bırakmayınca gözler eşi Jill Biden üzerine çevrildi. Biden'ın bu hareketi, hem uluslararası hem de iç politika gündemine damga vurdu.

Hindistan Başbakanı ile yapılan görüşmede, Biden'ın el sıkışma protokolünün ötesine geçerek Başbakan'ın elini uzun süre bırakmaması dikkat çekti. Bu durum, hem basın mensupları hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş çapta yorumlandı ve tartışıldı.

Biden'ın bu davranışı, eşi Jill Biden'ı zor bir durumda bıraktı. Olayın ardından, ABD First Lady'si Jill Biden, kocasının bu hareketine yönelik bir yorumda bulunmadı. Ancak gözlemciler, Jill Biden'ın durum karşısında rahatsız göründüğünü ifade etti.

Joe Biden'ın bu hareketi, protokol kurallarına aykırı bulunurken, başkaları bu durumu Biden'ın sıcakkanlı ve dostane bir tavır olarak yorumladı. Ancak bu olay, uluslararası ilişkilerde protokol kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu konuda bir açıklama yapmayı reddeden Biden yönetimi, olayın ardından gelen eleştirilere rağmen sessizliğini koruyor. Bu durum, politika analistleri ve medya organları arasında daha fazla tartışma yaratıyor ve Biden'ın bu hareketinin ne anlama geldiğine dair spekülasyonları artırıyor.