Üye Girişi
Haberler

Joe Biden'ın adı New Hampshire ön seçimlerinde yer almayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Demokrat Parti yönetimi ile Demokratik Ulusal Komite (DNC) arasında yaşanan seçim takvimi anlaşmazlığı nedeniyle mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın adının New Hampshire eyaletindeki ön seçimlerde kullanılacak oy pusulalarında yer almayacağı bildirildi.

Demokrat Parti yönetimi ile Demokratik Ulusal Komite (DNC) arasında yaşanan seçim takvimi anlaşmazlığı nedeniyle mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın adının New Hampshire eyaletindeki ön seçimlerde kullanılacak oy pusulalarında yer almayacağı bildirildi.

5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, yarın New Hampshire eyaletinde gerçekleştirilecek ön seçimlere Demokrat Parti'nin bu eyaletteki yönetimi ile Demokratik Ulusal Komite (DNC) arasında yaşanan anlaşmazlık damga vurdu. Demokratların ülke genelindeki seçim takvimini düzenleyen ve New Hampshire'in seçim takvimindeki yerini değiştirip 3 Şubat'taki Güney Carolina seçimlerinden sonraya alma hazırlığı yapan DNC'nin planı, eyalet yasalarını gerekçe göstererek karara karşı çıkan New Hampshire Demokrat Parti yönetiminin itirazı ile karşılaştı. Bunun üzerine eyaletteki ön seçimlerin daha önceden planlandığı şekilde 23 Ocak'ta yapılacağı açıklanırken, yaşanan karışıklık nedeniyle mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın adının yarın yapılacak ön seçimde kullanılacak oy pusulalarında yer almayacağı bildirildi. Biden'ın seçim ofisinden yapılan açıklamada ise, başkanlık seçimlerinde Biden'ın zaten Demokrat Parti adayı olarak pusulada yer alacağı ifade edilerek, yaşanan karışıklığın seçim sürecini etkilemeyeceği belirtildi.

Trump'ın eli güçlenmişti

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışına bir kez daha gireceğini açıkladığı günden bu yana Demokrat Parti'nin adayı olarak görülüyor. Minnesota vekili Dean Phillips ile yazar Marianne Williamson'ın isimleri de Demokrat Parti aday adayı olarak oy pusulalarında yer alsa da, Biden'ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, Florida Valisi Ron DeSantis'in seçim yarışından çekilerek kendisine destek olacağını açıklamasının ardından Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın eli güçlenirken, Trump'ın 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde rakibi Biden'ı zorlayabileceği yorumları yapılıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Parti New Hampshire Joe Biden Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Afrika Kupası kaç takım çıkıyor, turnuva formatı ne? Gana elendi mi? Afrika Kupası Gana kesin elendi mi, Diiku dönüyor mu? Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 23 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Doğu Türkistan'da deprem mi oldu, ölen var mı? 23 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Doğu Türkistan'da deprem mi oldu, ölen var mı? 23 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 23 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Kırgızistan / Sincan depremde ölen var mı, kaç kişi öldü? Kırgızistan vize istiyor mu, Kırgızistan giriş serbest mi? 23 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title