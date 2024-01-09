Pedofili Adası skandalı büyüyor! Jeffrey Epstein gizli kamera koyup Bill Clinton, Richard Branson ve Prens Andrew'u kayda almış

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyalarının dördüncü bölümünde, Bill Clinton, Richard Branson ve Prens Andrew'un kasetlerinin olduğu iddia edildi.

ABD'de fuhuş, pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar gibi suçlardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden ABD'li iş adamı Jeffrey Epstein'in "fuhuş adasıyla" ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Epstein'in bağlantılı olduğu ve dünyaca ünlü isimlerin adının geçtiği dava dosyalarının en az 250 sayfalık 4'üncü bölümü yayınlandı.

Jeffrey Epstein

CLİNTON, PRENS ANDREW VE RİCHARD BRANSON'IN KASETLERİNİN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Belgelerde Epstein'in mağdurlarından Sarah Ransome'a ait e-postalarındaki iddialar yer aldı. Ransome, söz konusu yazışmalarda Epstein'in elinde Bill Clinton, Prens Andrew ve İngiliz iş adamı Sir Richard Branson'a ait kasetlerin bulunduğunu ifade etti.

Kasetleri gördüğünü öne süren Ransome, tarihi belirtilmeyen e-postada "Arkadaşım, Clinton, Prens Andrew ve Richard Branson ile cinsel ilişkiye girdiğinde, aslında her seferinde Jeffery tarafından görüntüleri kayda alınmıştı" dedi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton

Ransome, ayrı bir yazışmada ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein'ın New York'taki evinde bir arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.

Sarah Ransome'ın söz ettiği kasetlerle ilgili hiçbir kanıt ortaya çıkmazken, Ransome daha önce söz konusu iddiaları geri çekmek istediğini belirtmişti. Ransome, Ekim 2016'da New York Post'a gönderdiği bir e-postada ailesinin üzülmesinden endişe ettiğini belirterek, "Size söylediğim her şeyi geri çekmek ve bu işten uzaklaşmak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

BRANSON CEPHESİNDEN İDDİALARA YALANLAMA

Branson'ın sahip olduğu Virgin Group tarafından yapılan açıklamada, Ransome'un iddialarının temelsiz ve asılsız olduğu belirtildi. Trump'ın sözcüsü Steven Cheung da benzer bir açıklama yaparak, Ransome'un iddialarının "temelsiz" olduğunu söyledi.

İngiliz yatırımcı Richard Branson

Mahkeme belgelerinde ayrıca Epstein'in Karayipler'deki özel adasında kız çocukları ve genç kadınlarla çekilmiş Ransome tarafından avukatlara teslim edilen fotoğraflar da yer alıyor. Fotoğraflarda reşit olmayan kız çocuklarını Epstein'a getirmekle suçlanan, özel pilot Nadia Marcinko da bulunuyor.

Sarah Ransome, 2006'da 22 yaşındayken Epstein'in suç ortağı ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell tarafından fuhuş ağına alındığını öne sürmüştü.

İngiltere Prensi Andrew

NE OLMUŞTU?

Yargıç Loretta Preska Aralık ayında, istismara uğrayan Virginia Giuffre'nin Maxwell'e karşı 2015 yılında açtığı hakaret davası kapsamında belgelerin kamuya açıklanması gerektiğine karar vermişti. Epstein mahkeme dosyalarının 3 bölümü geçtiğimiz hafta açıklanmış, belgelerde İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Donald Trump ve ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın isimlerinin geçmesi gündem olmuştu.

JEFFREY EPSTEİN 2019'DA İNTİHAR ETMİŞTİ

ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti.

İngiliz medya patronu Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell, Epstein'ın suçlarındaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı