Japonya Savunma Bakanı İstanbul Tersanesi'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı ziyaret etti" ifadelerine yer verdi. - ANKARA