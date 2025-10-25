Haberler

Japonya, Rus Savaş Uçaklarına Karşı Askeri Tedbir Aldı

Güncelleme:
Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Japon hava sahasına yaklaşması nedeniyle askeri jetlerin havalandırıldığını duyurdu. Rus uçaklarının Japon Denizi üzerinde uçuşları güvenlik gerilimini artırdı.

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Japon Denizi üzerinde ülke hava sahasına yaklaşması nedeniyle Tokyo yönetiminin tedbir olarak askeri jetlerini havalandırdığını açıkladı.

Japonya ile Rusya arasında güvenlik gerilimini artıracak bir gelişme yaşandı. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Rusya'ya ait nükleer silah taşıma kapasiteli Tu-95 stratejik bombardıman uçakları ile Ukrayna işgalinde de kullanılan Su-35 savaş uçaklarının Japon Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirerek ülke hava sahasına yaklaştığını açıkladı. Tokyo yönetiminin tedbir olarak Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait askeri jetleri havalandırdığı bilgisini paylaşan Koizumi, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederken, ülkemizin etrafında da günlük askeri operasyonlar yürütüyor. Gerçek bu" ifadelerini kullandı. SDF'nin Japonya'ya yönelik muhtemel egemenlik ihlallerine karşı 24 saat esasına bağlı olarak tetikte olduğunu vurgulayan Koizumi, gözetim ve takip faaliyetlerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Japonya, Rus uçaklarının rotasını ve fotoğraflarını yayınladı

Japonya Savunma Bakanlığı ise Rusya'ya ait 2 Tu-95 stratejik bombardıman uçağı ile 2 Su-35 savaş uçağının ülkenin batı kıyısı açıklarında, Japon Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Uçakların Japonya'nın Sado Adası'na doğru uçtuktan sonra Kuzey istikametine geri döndüğü belirtilirken, Rus uçaklarının fotoğrafları ile uçuş rotasını gösteren bir harita paylaşıldı.

Rusya'dan "rutin devriye uçuşu" açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Tu-95 bombardıman uçaklarının Japon Denizi'nin üzerinde, uluslararası sularda rutin bir devriye uçuşu yaptığı belirtildi. Uçuş süresinin 11 saatten fazla sürdüğü, bombardıman uçaklarına Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-35S ve Su-30SM uçaklarının da eşlik ettiği aktarıldı. Uzun menzilli bombardıman uçaklarına bazı noktalarda yabancı ülkelerin savaş uçaklarının eşlik ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Uzun menzilli uçaklar, Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik, Baltık ve Karadeniz'in uluslararası suları üzerinde düzenli olarak uçmaktadır. Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirilmektedir" denildi.

Hava sahası gerilimi

Avrupa ülkeleri, son haftalarda Rusya'nın insansız hava araçları ve jetlerle defalarca hava sahası ihlaliyle suçladı. Son olarak perşembe günü NATO üyesi Litvanya, Rus savaş uçaklarının kısa süreliğine hava sahasına girdiğini açıklamıştı. Rusya ise yakın bölgede tatbikat yapan uçaklarının Litvanya hava sahasına girmesini savunmuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
