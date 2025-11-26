Haberler

Japonya'nın Fukui Eyaleti Valisi Tatsuji Sugimoto, Cinsel Taciz İddiaları Üzerine İstifa Etti

Güncelleme:
Japonya'nın Fukui Eyaleti Valisi Tatsuji Sugimoto, birden fazla çalışanına cinsel taciz içerikli mesajlar göndermesi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Sugimoto, bu davranışlarının kamu güvenini zedelediğini kabul ederek özür diledi.

Japonya'nın Fukui Eyaleti Valisi Tatsuji Sugimoto, birden fazla çalışanına cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği yönündeki iddiaların ardından istifa kararı aldığını duyurdu. Çalışanlara cinsel taciz olarak değerlendirilebilecek mesajlar gönderdiğini itiraf eden Sugimoto, "Bunları hafif yollu şakalar veya şaka amaçlı sözler sanarak gönderdim. Çok pişmanım" dedi.

Japonya taciz skandalı ile sarsıldı. Japonya'nın Fukui Eyaleti Valisi Tatsuji Sugimoto (63), birden fazla çalışanına cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddialarının ardından istifa kararı aldı. Çalışanlardan birinin taciz şikayetinde bulunmasından 1 ay sonra basın toplantısı düzenleyen Sugimoto, eylemleri nedeniyle "son derece ağır bir sorumluluk" hissettiğini ifade etti. Davranışlarının "kamu güvenini ciddi şekilde zedelediğini" belirterek kamuoyundan özür dileyen Sugimoto, gönderdiği mesajların içeriğine dair detay vermekten kaçındı.

"Mesajlarımın taciz olarak değerlendirilebileceğini fark ettim"

Daha önce bir çalışana mesaj gönderdiğini kabul eden, ancak soruşturma süreci devam ettiği için bu durumu taciz olarak nitelendirmekten kaçınan Sugimoto, söylem değiştirerek, "Soruşturma vasıtasıyla ihbarcıya ve diğer valilik çalışanlarına cinsel taciz olarak değerlendirilebilecek mesajlar gönderdiğimi fark ettim" açıklamasında bulundu. Söz konusu mesajları kötü bir niyetle göndermediğini iddia eden Sugimoto, "Bunları hafif yollu şakalar veya şaka amaçlı sözler sanarak gönderdim. Çalışanların bana karşı nasıl hissettiğini anlayamadım. Bundan dolayı çok pişmanım" savunmasını yaptı.

"Yol açtığım karışıklığa son vermek istiyorum"

Aralık ayında yapılacak eyalet meclisi toplantısına vali sıfatıyla katılmasının uygun olmayacağını belirten ve bu nedenle istifa kararı aldığını söyleyen Sugimoto, "Yol açtığım karışıklığa bir son vermek ve yeni bir başlangıç için zemin hazırlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Yakında resmen istifa edeceğini ve bir sonraki valilik seçimlerine aday olmayacağını aktaran Sugimoto, "Umarım yeni seçilecek vali işleri başarıyla yürütür" dedi.

Taciz suçlamaları üzerine soruşturma başlatılmıştı

Eski İçişleri Bakanlığı bürokratı olan ve ilk kez 2019 yılında Fukui Valisi seçilen Sugimoto, bir çalışanın ihbarı üzerine ortaya çıkan taciz suçlamaları ile gündeme gelmişti. İddiaların ardından bağımsız bir avukat liderliğinde özel soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda yaklaşık 6 bin eyalet çalışanına Sugimoto tarafından tacize uğrayıp uğramadıkları sorulmuştu. Yanıtları içeren anket sonuçlarının, önümüzdeki yıl kamuoyuyla paylaşılacağı açıklanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
