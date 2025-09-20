Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni Ziyaret Etti

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Şanlıurfa Japon Kültür Evi Taş Tepeler Projesi Ayanlar Höyük Kazı ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Prenses Akiko ve beraberindeki heyet ilk olarak 35 bini kapalı olmak üzere toplam 60 bin metrekarelik alana sahip Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

Ziyareti sırasında, Göbeklitepe ve Karahantepe'de neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı salonları yakından inceleyen Prenses Akiko, Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ'dan bilgi aldı.

Daha sonra Şanlıurfa Japon Kültür Evi Taş Tepeler Projesi Ayanlar Höyük Kazı ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret eden Prenses Akiko, Ayanlar Höyük'teki kazı çalışmalarında görev alacak olan Japon ekiple görüştü.

Prenses Akiko ziyaretinin sonunda binanın dışına sembolik olarak Chiba Teknoloji Enstitüsü Araştırma Merkezi tabelasını yerleştirdi.

Prenses Akiko'nun ziyaretler sırasında taktığı kolyenin, Kaman-Kalehöyük kazısını ziyaret eden büyükannesi Prenses Yuriko Mikasa'ya bölgede yaşayan bir köylü tarafından hediye edildiği, Mikasa'nın da bu kolyeyi Prenses Akiko'ya verdiği öğrenildi.

Akiko'ya ziyaretlerde Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ile ilgililer eşlik etti.