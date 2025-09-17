Haberler

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Ankara ziyareti çerçevesinde Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Prenses Akiko, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Törende Prenses Akiko'ya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahlko ve beraberindeki heyet eşlik etti. - ANKARA

