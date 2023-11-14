İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile bir araya geldi. Yeşilçam'ın babacan karakteri Hulusi Kentmen'in yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan İzmit'teki evini restore ettiklerini ifade eden Hürriyet, evin halka açık bir sanat evi olarak kullanılacağını belirtti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile bir araya geldi.

Yeşilçam'ın babacan karakteri Hulusi Kentmen'in yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan İzmit'teki evini restore ettiklerini ifade eden Hürriyet, evin halka açık bir sanat evi olarak kullanılacağını belirtti. Hürriyet, "Yeşilçam denildiğinde aklımıza gelen isimlerin başında olan Sayın Hulusi Kentmen'in İzmit'teki evini İzmit Belediyesi olarak restore ediyoruz. Restorasyon sonrası bu ev başta İzmitliler olmak üzere tüm Kocaeli halkına hizmet verecek. Yılmaz Hocamızdan da restorasyon sonrası evin girişinde kullanılmak üzere Hulusi Kentmen'in heykelini rica etmiştik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı ve bugün heykelimizi teslim almaya geldik. Kendisine tüm İzmitliler adına teşekkür ediyorum" dedi.

Hulusi Kentmen'in isminin kendi oturduğu evde yaşatılacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Büyükerşen ise hem restorasyon çalışmaları hem de nazik ziyareti için Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.