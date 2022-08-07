İzmir politika haberleri... AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şen, dünya evine girdi

Ak Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen ve Figen Becerik, hayatlarını birleştirdi.

İlçedeki bir düğün bahçesinde gerçekleşen merasimde çiftin nikah şahitliklerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve Beydağ Kaymakamı Fırat Kadiroğlu'nun da aralarında olduğu 11 davetli yaptı.

Nikahı kıyan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, evlilik cüzdanını takdim etmesi için Hamza Dağ'a verdi.

Dağ konuşmasında, nikahın ailelerine hayırlar getirmesini temenni ederek, kendisinin 4 çocuk babası olduğunu, yeni çifte de tavsiye ettiğini ifade etti.

Düğüne İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da katıldı.