İzmir politika: AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Seferihisar'da ilçe teşkilatıyla buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in her noktasında saha çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sürekli, Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde Seferihisar'da düzenlenen "Yarımada Bölgesi Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sürekli, ara vermeden sürdürdükleri saha çalışmalarında İzmirlilerin teveccühleriyle karşılaştıklarını aktardı.

İzmir'de seçim çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Sürekli, şunları kaydetti:

"İzmir'in her noktasında saha çalışmalarını aralıksız sürdürdük. Birinci turu bitirmiş ve 206 meclis üyesi ile görüşmüştük. Meclis üyelerimizle buluşmalarda ikinci tura geçen hafta Bakırçay'dan başladık şimdi Yarımada'dayız ve diğer bölgelerimizle de toplantılarımızı yapacağız. Seçime 10 ay kaldı, biz bütün seçim çalışmalarımızı 31 Aralık 2022 tarihine kadar bitirmek istiyoruz. Daha sonra oturacak mıyız? Elbette hayır, milletvekili aday adaylarımız kendilerini tanıtacak, listelerimiz belli olacak, aday adaylarımız sahaya çıkacak ve ardından da adaylarımız ortaya çıkacak."

Dünyada yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarına da değinen Sürekli, pandemi sürecinin ve sonrasında yaşanan Rusya - Ukrayna savaşının dünyanın birçok ülkesinde sıkıntılara yol açtığını ve bu sıkıntılardan ez az etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldığımız önlemlerle bu süreci en az etkilenecek şekilde atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çok şükür zor günleri büyük ölçüde atlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomik konulardaki görüşlerini net bir şekilde ifade ediyor, vatandaşımızın enflasyona karşı sıkıldığını ama buna karşı önlem alındığını da dile getiriyor. Vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmiyor. Enflasyondaki artış hızı yavaşladı. Eylül itibari ile fiyatlar düşmeye başlayacak. Vatandaşımız bunları görüyor ve onun için yüzümüze gönülden tebessümle bakıyor, elimizi içten bir şekilde sıkıyor."

Sürekli, İzmir'de olduğu gibi Seferihisar'ın da alt yapı sorunlarıyla boğuştuğuna dikkat çekerek, "Seferihisar'da enkaz devralmış bir belediye başkanı var, Tunç Soyer 600 milyon lira borçla bıraktı ve ilçede satılacak bir şey bırakmadı. Seferihisar'ın adını unuttu, vatandaş ilçenin adını 'Safarihisar' koymuş, yollar çukurlarla dolu, içler acısı halde. Soyer, satma alışkanlığını İzmir'e de getirdi. Şimdi de İzmir'in mallarını satıyor. Allah yardımcımız olsun. Az kaldı, Seferihisar'ın makus talihinin değişmesine az bir zaman kaldı ve inşallah bu sefer yarım kalan hikayeyi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.