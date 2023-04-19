İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'den istifa etti: Aday listesine bir tane bile Roman kökenli aday koymadınız

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa etti. CHP'de bir tane bile Roman kökenli milletvekili adayının bulunmamasını gerekçe gösteren Purçu, "Yok sayıldık. En çok oya, ihtiyacın olduğu dönemde 6 milyon Roman vatandaşının oyu bir kenara nasıl atılır? Yüksek Seçim Kurulu'nda düzeltmenin son günü. Olmayınca, federasyon ve derneklerin talebiyle mecburen istifa etmek zorunda kaldım" diye konuştu.