AK Parti'li Kaya'dan, CHP'lilere tepki

Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, partilerinin Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın, "CHP'nin kente bakışına" yönelik tespitlerine cevap verme görevinin İzmir'e 900 kilometre mesafedeki bir şehrin milletvekiline düştüğünü belirtti.

Kaya, yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin Genel Sekreteri ve İzmir'imizin evladı milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'ın, 'CHP'nin İzmir'i sadece siyasi bir geçiş güzergahı, bir aktarma merkezi gibi gören, kentin meselelerine uzaktan bakan, sözde İzmirli siyasetçileri' ile ilgili tespitlerine cevap verme görevi, İzmir'e 900 kilometre mesafedeki bir şehrin milletvekiline düşmüş. Bu tablo bile başlı başına bir gerçeği ortaya koymaktadır. İzmir üzerinden hamaset üretmeye çalışan, ucuz cümlelerle süslediği retorik ile kabadayılığa girişen 900 kilometre uzaktaki milletvekili şunu çok iyi bilmelidir. Bu şehir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'fikri hür, vicdanı hür' insanlarına emanet ettiği bir medeniyet şehridir. Burada siyaset sokak çağrılarıyla değil, projeyle, eserle, vizyonla yapılır. İzmir, CHP'li siyasetçilerin siyasi polemik alanı ve kişisel hesaplaşmalarını göreceği bir arena değildir."

İzmir'in gündeminin çeyrek asırdır kenti yöneten ve taş üstüne taş koymayan CHP'nin kabak tadı veren, herkesi irite eden pişkinliği olduğunu savunan Kaya, "Çeyrek asırdır yönetiyorsunuz, İzmir için ne yaptınız. Çok çalışarak bu kenti çağdaş kentler ligine çıkarmak yerine, sadece ve sadece çok konuştunuz, boş konuştunuz. İzmir'deki CHP'li siyasetçilere tavsiyemiz, 900 kilometre uzaktan cazgır çağırmak yerine iş üretin, eser ortaya koyun, milletin verdiği oya ihanet etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.