İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne fon topladıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin MASAK raporlarının analizi sonucunda DEAŞ terör örgütüne fon topladığı belirlendi. İzmir merkezli İstanbul, Konya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne fon topladıkları tespit edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin MASAK raporlarının analizi sonucunda DEAŞ terör örgütüne fon topladığı belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için, bugün İzmir merkezli İstanbul, Konya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.