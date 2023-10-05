İzmir depremi sonrası TOKİ konutları ne durumda?

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye deprem sonrası yapılan TOKİ konutlarıyla ilgili sorular yöneltti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye, "30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası TOKİ tarafından kaç konut yapılmasına karar verilmiş, bu konutların kaçı tamamlanmıştır? Yapılan konutların kaçı sahiplerine teslim edilmiştir? Depremde zarar gören yurttaşlarımıza yüzde 0,79 faiz oranı ile verilmesi karar altına alınan kredilerin faiz oranları neden yüzde 2,39'a çıkarılmıştır" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Özkan, önergenin gerekçesinde şunları ifade etti:

"DEPREMİN ÜZERİNDEN ÜÇ YIL GEÇMESİNE RAĞMEN TOKİ KONUTLARININ HALA TESLİM EDİLMEDİĞİ BİLGİSİNE ULAŞILMIŞTIR"

"İzmir ili, Bayraklı ilçesinde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde; 117 yurttaşımız yaşamını yitirmiş, 1035 kişi yaralanmış ve 50 bina, 183 bağımsız bölüm yıkılmış, 848 bina acil yıkılacak kadar zarar almış, 3 bin 550 bina-bağımsız bölüm ağır hasar almış, 8 bin 380 bina-bağımsız bölüm orta hasar almıştır. Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen TOKİ konutlarının bir kısmının hala teslim edilmediği, teslim edilenlerde de eksiklikler bulunduğu bilgilerine ulaşılmıştır. Öte yandan konut ya da iş yeri hasar almış kişilere 12 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda güçlendirme, konut yapımı, konut edinme, iş yeri yapımı, iş yeri edinme kredisi verilmesi öngörülmüştür. Ancak iş yeri ya da konutu yıkılmış-hasar almış yurttaşlarımıza verilen kredi sözü tutulmamıştır."

"30 EKİM 2020 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREM SONRASI TOKİ TARAFINDAN KAÇ KONUT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞ, BU KONUTLARIN KAÇI TAMAMLANMIŞTIR?"

CHP'li Özkan, Bakan Özhaseki'ye şu soruları yöneltti:

"30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası TOKİ tarafından kaç konut yapılmasına karar verilmiş, bu konutların kaçı tamamlanmıştır? Yapılan konutların kaçı sahiplerine teslim edilmiştir? Teslim edilen konutların eksikliklerini kendi bütçesinden tamamlayan kişilerin zararı karşılanmış mıdır? Depremde zarar gören yurttaşlarımıza yüzde 0,79 faiz oranı ile verilmesi karar altına alınan kredilerin faiz oranları neden yüzde 2,39'a çıkarılmıştır? Orta hasarlı konut sahiplerine TOKİ tarafından yapılan konutların satışında neden öncelik tanınmamaktadır? Bu konuda herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır?"