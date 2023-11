İzmir'deki yerel yönetimlerin kadın politikaları ve eşitlik çalışmaları değerlendirildi

İzmir'deki yerel yönetimlerin 'Kadın Politikaları ve Kadın Erkek Eşitliği' alanında yaptıkları çalışmalar, Balçova'da masaya yatırıldı. Eşit Yaşam Derneği'nin düzenlediği toplantıda, İzmir'deki belediyelerin 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' çalışmaları değerlendirildi.

Yerel düzeyde eşitlikçi değişim yaratmayı amaçlayan Eşit Yaşam Derneği'nin öncülüğünde bir süredir çalışmalar yürüten İzmirli belediyelerin Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları ve Eşitlik Birimleri Çalışma Komiteleri, son toplantılarını Balçova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Belediyelerin Kadın Meclis Üyeleri, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bu dönem belediyelerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışmalarıyla yeni dönem çalışmalarına yönelik öneri ve görüşler de dile getirildi. İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi ile çeşitli ilçelerin Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanları da toplantıya katılarak görüşlerini paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eşit Yaşam Derneği Başkanı Seniye Nazik Işık, İzmir belediyelerinin kadın hizmetlerindeki durumu ve sağlanan gelişmeler, Stratejik Planlar ve Yerel Eşitlik Stratejik Planları, Toplumsal Cinsiyet ve Yerel Yönetimlerin Eşit ve Eşitleyici Hizmetleri, Belediye Meclisleri Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları ve belediyelerin bünyesindeki eşitlik birimlerinin durumu ve güçlendirilmeleri, kadın kooperatifleri, kadın emeği ve yerel kalkınma, yerel yönetimler ve bakım emeğine, kadın istihdamına katkıları, cinsiyete duyarlı bütçe konularında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının ev sahipliğini yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da ilçede kadınların ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda güçlenmesini sağlayacak hizmetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Balçovalı kadınların her alanda söz sahibi olmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan Fatma Çalkaya, "Balçovalı Kadınlar bu konuda kendilerini ispat etti. Biz bu nedenle ilçemizin bir kadın şehri olduğunu ifade ediyoruz. Balçovalı her kadın artık bir erkekle her alanda eşit olduğunun bilincinde. Biz de yerel yönetim olarak bu eşitliğin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.