İzmir'de Yüksel Taşkın tepkisi

Atatürk'le ilgili sözleri yeniden gündeme gelen, FETÖ'nün gazetesi Taraf'ın eski yazarı Yüksel Taşkın'ın CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterilmesi tepkilere neden oldu. Taşkın'la aynı bölge ve aynı sırada yarışacak Memleket Partisi milletvekili adayı Cüneyt Oğuz, "Aday olduğu parti her ne kadar Atatürk'ün kurduğu bir parti olsa da kendisinin Atatürk ile ciddi sorunları olduğunu görüyoruz. Bu hicap verici bir şey. Bu konu ile ilgili cevabı, İzmir'in cumhuriyetçi, demokrat, laik seçmeni 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir" dedi.

Taraf gazetesinin eski yazarı Yüksel Taşkın, CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Atatürk ile ilgili "Kemalizm ırkçılıktır" sözleri yeniden gündeme gelen Taşkın'a, FETÖ üzerinden de eleştiriler yöneltildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı görevini yürüten ve 2021 yılında istifa ederek Memleket Partisi rozetini takan Cüneyt Oğuz, partisinin 1. bölge 1. sırasından milletvekili adayı oldu. Taşkın'ın karşısında Memleket Partisi adına yarışacak olan Oğuz, "Biz kendi siyasetimizi yapıyoruz ancak kendisi ile ilgili İzmir seçmenine bir mesaj vermek istersek; biz Memleket Partisi olarak cumhuriyetçi, Atatürkçü, laik, demokrat İzmir seçmeninin sesi olmak için siyaset yapıyoruz. Kendisinin aday olduğu parti her ne kadar Atatürk'ün kurduğu bir parti olsa da kendisinin Atatürk ile ciddi sorunları olduğunu görüyoruz. Bu hicap verici bir şey. Bu konu ile ilgili cevabı, İzmir'in cumhuriyetçi, demokrat, laik seçmeni 14 Mayıs'ta sandıkta verecektir. Memleket Partisi, gerçek cumhuriyetçi, Atatürkçü, demokratların adresidir" diye konuştu.

İnce de tepki göstermişti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de tepkisini sosyal medyadan yaptığı şu açıklamayla dile getirdi: "Milletvekili adayı listeleri açıklandı. Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya 1. sıra milletvekili adayı Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Mülkiye'de profesör, Atatürkçü bir cumhuriyet kadını. Karşısında ise Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin adalet bakanı var, Ali Dibo var. İzmir 1. bölgede Memleket Partisi'nin adayı Cüneyt Oğuz. Cüneyt; cumhuriyetçi, Atatürkçü, CHP'nin eski il yöneticisi. Karşısında ise operasyon gazetesi Taraf'ın eski yazarı 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen biri var. Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket'e. Memleket gibisi yok." - İZMİR