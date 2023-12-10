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İzmir'de Yeniden Refah Partisi İl Divan Toplantısı Gerçekleştirildi

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İzmir'de Yeniden Refah Partisi İl Divan Toplantısı, Bayraklı İlçe Teşkilatı'nın ev sahipliğinde, partililerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda parti yöneticileri, stratejilerini ve hedeflerini paylaştı.

İzmir'de Yeniden Refah Partisi İl Divan Toplantısı, Bayraklı İlçe Teşkilatı'nın ev sahipliğinde, partililerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını, Yeniden Refah Partisi İl Sekreteri Samet Koçlu yaptı.

İl Sekreteri Samet Koçlu açılış konuşmasında partililere hitap ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Koçlu, partinin misyonuna uygun hareket edilmesi ve hedeflere ulaşmak adına dayanışmanın önemine de değindi ve ardından divan kurulu seçimine geçildi. İl Divan Toplantısı'nın devamında, İl Siyasi İşler Başkanı Ahmet Biler, partinin siyasi stratejilerini ve hedeflerini içeren detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Ahmet Biler, partinin politikalarını güçlendirmek ve daha geniş kitlelere ulaşmak için öneriler sunarak partililerle fikir alışverişinde bulundu. Tanıtım Medya Başkanı Emrah Uyan, toplantıda partinin tanıtım ve medya stratejilerini ele aldı. Medya araçları üzerinden etkin bir iletişim kurmanın önemine vurgu yaparak, partinin görünürlüğünü artırmak adına çeşitli öneriler sunarak partilileri bilgilendirdi. İl Hakla İlişkiler Başkanı Erkan Karagöz ise toplantıda partinin halkla ilişkiler stratejilerini ele aldı. Karagöz, yerel halkla daha sıkı bir bağ kurmak ve partinin değerlerini daha etkin bir şekilde iletmek amacıyla çeşitli projelerin hayata geçirileceğini belirtti. Yapılan üye çalışmaları hakkında da bilgiler veren Karagöz, atılacak adımları divan üyeleri ile paylaştı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Raşit Yavaş'ın yaptığı sunum, büyük ilgi gördü. Yavaş, sunumunda gençlik kollarının partinin geleceğindeki rolüne vurgu yaparak gençlerin partinin yenilikçi ve dinamik yüzü olarak, aktif bir şekilde katılımlarını ve görüşlerini dile getirmelerini teşvik etti. Başkan Yavaş, Türkiye'de 33 yaş ortalaması ile en genç parti olduklarını belirterek, gençler arasında daha fazla bilinirlik ve katılım sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi gerekliliğini ve gençlik kollarının bu konuda öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, gençlerin sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden daha etkin bir şekilde bilgi alışverişi yapmaları amacıyla projeler geliştirmeye odaklanacaklarını ifade etti. Parti içinde gençler arasında dayanışmayı artırmak ve onların katılımını güçlendirmek adına çeşitli etkinliklerin yanı sıra eğitim programları düzenleme hedeflerini paylaşan Yavaş, gençlik kollarının yerelde ve genelde daha etkin bir şekilde temsil edilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Toplantıda son olarak ilçe başkanları sırayla kürsüye çıkarak, ilçelerinde gerçekleştirilen faaliyetler, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi. İlçe başkanları, partinin yereldeki etkinliğini artırmak ve daha fazla vatandaşa ulaşmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Toplantıda ayrıca en fazla üye katılımı sağlayan kadın kolları ve il yöneticilerine plaket takdim edildi. Toplantı sonunda, partililer bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajlarıyla toplantıyı tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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