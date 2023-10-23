İzmir'de İsrail'e tepki mitingi düzenlendi

İzmir'in Aliağa ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOK), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için toplandı. "Soykırıma Hayır, Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitinginde, kılınan gıyabi cenaze namazının ardından yüzlerce kişi Gazze halkına destek verirken, katliam yapan İsrail'e ise lanet okudu.

Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık İstiklal Marşı'nı okudu. Yalı Camisi Müezzini Kerem Şisman sela okumasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

ASTOK adına basın açıklaması yapan platform sözcüsü Yasin Keskin, bütün dünyanın İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kaldığına dikkat çekerek, bu sessizliğin artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşerek ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini artmasına neden olduğunu söyledi. Keskin; "ABD'nin başını çektiği İsrail destekçisi batılı ülkeler bu vahşet karşısında ikircikli açıklamalar yapmış, siyonistleri kınamaktan imtina etmiş, saldırının faili hakkında saptırıcı açıklamalar yapmıştır. Üstelik ABD, soykırımda kullanılan silahları İsrail'e göndermeye devam edeceklerini utanmazca beyan etmişti" dedi.

"Soykırımı meşrulaştırmaya çalışanlar da, şaşırmış durumdalar"

İsrail'in, ABD'nin kendisine verdiği şartsız ve kayıtsız desteği firsata dönüştürdüğünü ve bütün dünyanın dehşet verici bir öfkeyle izlediği hastane saldırısını hem de açıkça bir katliam amaçlayarak en yıkıcı füzelerle gerçekleştirdiğini dile getiren Keskin, "Yalan haberlerle, dezenformasyonla, algı operasyonlarıyla direnişi karalayan ve soykırımı meşrulaştırmaya çalışanlar da şaşırmış durumdalar. Artık hakikati nasıl örteceklerini bilemiyorlar. Yaşanan vahşetin farkında oldukları için ve bunu dünya kamuoyuna izah edemeyeceklerini bildikleri için inkar ediyorlar. Oysa bütün dünya İsrail ve destekçilerinin kirli yüzünü bir kez dahi bütün çıplağıyla gördü" ifadelerine yer verdi.

Basın açıklamasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ile sinevizyon gösterimi ile devam eden miting, İzmir Diyanetsen 2 Nolu Şube Başkan Yardımcı ve Fatih Camisi İmam Hatibi Gazali Ateş'in İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler ve Mehmetcik için yaptığı dua ile son buldu.

Mitinge ASTOK Platformu temsilcilerin yanı sıra AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, Saadet Partisi Aliağa İlçe Başkanı Mahmut Koç ile çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR