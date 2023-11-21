İzmir'de İsrail bayrağına saldıran Pakistanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde İsrail bayrağının üstüne basıp bir elinde de Türk bayrağı tutarak başına silah dayayan Pakistan uyruklu şahıs, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından ikna edilerek tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde İsrail bayrağının üstüne basıp bir elinde de Türk bayrağı tutarak başına silah dayayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ikna edilen Pakistan uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Konak ilçesinde meydana gelmişti. Kiraladığı aracı yol ortasına bırakan ve ayağının altında İsrail bayrağı bulunan Pakistan uyruklu Muhammad N., bir elinde Türk bayrağı tutarken başına da tabanca dayadı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra özel harekat polisleri de sevk edildi. Trafik akışı durdurulurken, yolun ortasına bıraktığı kiralık aracın firma yetkilisi de adrese geldi. Ekiplerinin uzun süreli ikna çalışmalarına olumlu cevap vermeyen Muhammad N., kiraladığı aracın firma yetkilisi tarafından yaklaşık 3 saatlik çabaların ardından ikna edilmesi sonucu silahını yere bırakarak teslim olmuştu.

Tutuklandı

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammad N., gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR