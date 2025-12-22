AK Partili Çankırı'dan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin yürütülen planlı sağlık dönüşümü sürecinin, İzmir'in deprem gerçeği dikkate alınarak önceden belirlenmiş bir yatırım ve uygulama çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Sağlık Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, İzmir'in sağlık altyapısı ve devam eden yatırımların kapsamlı şekilde ele alındığını aktaran Çankırı, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mevcut yapısının risk analizleri doğrultusunda dönüşüm programına alındığını kaydetti.

İzmir'in bir deprem kenti olduğunu vurgulayan Çankırı, "Bu gerçek doğrultusunda sağlık hizmetlerinin güvenli yapılarda sunulması önceliğimizdir. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta kabulünün sonlandırılması, plansız bir uygulama değil, Sağlık Bakanlığımızın uzun vadeli sağlık yatırımı ve dönüşüm politikalarının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

İzmir'de hizmet veren şehir hastanesinin, deprem dayanıklılığı ve yüksek kapasitesiyle sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağladığını belirten Çankırı, sağlıkta dönüşüm politikalarının sahadaki en somut karşılıklarından birinin bu tesisler olduğunu vurguladı.

Çankırı, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yerine yapılması planlanan yeni sağlık tesisinin, modern standartlara uygun, depreme dayanıklı ve uzun yıllar İzmir'e hizmet verecek şekilde projelendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, bir sağlık tesisini hizmet dışına alırken yerine yapılacak yatırımın takvimini ve kapsamını önceden belirleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Süreç Bakanlığımızın koordinasyonunda planlı şekilde yürütülmektedir. Elbette amacımız en kısa sürede hastanenin hizmet vermesidir."