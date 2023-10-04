İzmir Barosu, Hayvan Hakları İhlallerine Dikkat Çekti

İzmir Barosu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak hayvan hakları ihlallerine dikkat çekti. Avukatlar, cezasızlık politikasının terk edilmesi ve adaletin hayvanlar için sağlanması gerektiğini vurguladı.

KERİM UĞUR

İzmir Barosu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Avukat Ezgi Yağmur Tokatlı, "Yargı sistemi hayvanlara karşı işlenen suçlarda izlediği cezasızlık politikasını terk etmeli, açılan davaları kapatma veya geciktirme çabasından ziyade adaletin hayvanlar için de tecelli etmesi sağlanmalıdır" dedi.

İzmir Barosu binası önünde toplanan Hayvan Hakları Komisyonu üyelerine İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz da destek verdi. Avukatlar adına basın açıklamasını Avukat Ezgi Yağmur Tokatlı yaptı. Tokatlı açıklamasında "Hayvan hakkı ihlalleri her geçen gün artarak devam ediyor. Hayvanlar tecavüze uğruyor, zehirleniyor ve katlediliyorken cezasızlık politikaları sürdürülüp, şiddet sarmalının önü açılıyor. Şimdi ise bu şiddet sarmalında kamu kurumları tarafından yasa ve yönetmelik hükümleri hiçe sayılarak, sokakta yaşayan hayvanların barınaklara hapsedilerek yok edilmesi gündemde" diye konuştu.

Konuşmasında hayvan hakları ile ilgili taleplerini de dile getiren Tokatlı şunları söyledi:

"Kanuna aykırı uygulamaları hayata geçirmeye çalışan siyasi iktidara, görevini yerine getirmeyen kamu kurumlarına ve tüm kuruluşlara sesleniyoruz. Yürütme ve yasama organlarında görev alan herkes hayvanları düşmanlaştıran ve şiddeti teşvik eden söylemlerinden derhal vazgeçmelidir, kolluk kuvvetleri, yargı mensupları, belediyeler, Tarım Orman Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlar kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve hayvanların hak ve özgürlüklerini ihlal edecek, şiddetin artmasına sebebiyet verecek eylem ve kararlarından vazgeçmelidir. Hayvanların aşılanıp, kısırlaştırılıp ve yerinde yaşatılmasını söyleyen Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesi yerine getirilmelidir. Hayvanlar mal statüsünden çıkarılmalı, üretiminin ve ticaretinin önüne geçilmeli, üretim çiftlikleri kapatılmalıdır, Av turizmi adı verilen vahşete derhal son verilmeli, av ihaleleri iptal edilmeli, nesli tükenmekte olan hayvanlar koruma altına alınmalıdır., Hayvanların doğal yaşam alanlarından kopartılarak hapsedildiği sirkler, hayvanat bahçeleri, akvaryumlar ve yunus parkları kapatılmalıdır.

Örgün eğitim müfredatına hayvan hakları dersi eklenilmelidir. Deney merkezleri kapatılmalı, hayvanlar üzerinde yapılan deneyler yasaklanmalıdır. Yargı sistemi hayvanlara karşı işlenen suçlarda izlediği cezasızlık politikasını terk etmeli, açılan davaları kapatma veya geciktirme çabasından ziyade adaletin hayvanlar için de tecelli etmesi sağlanmalıdır. 5199 Sayılı Kanun'da düzenlenen cezalar uygulanmalı, muhakeme şartı kaldırılarak cezalar arttırılmalı, sivil toplum kuruluşlarının ve baroların hayvanlarla ilgili davalarda katılma yetkisi tanınmalı, tüm tür hayvanların hak ve özgürlükleri korunmalıdır. Şehirlerde popülasyon kontrolünü¨ sagˆlamak amacıyla hayvan sağlığı ve cerrahi prosedürler göz önünde bulundurularak kısırlaştırma ve aşılama işlemleri uygulanmalı, bakımevleri denetimden geçirilerek bu uygulamaların etkili olması sağlanmalıdır"p

Tokatlı, konuşmasının sonunda İzmir Barosu olarak tüm yasa dışı uygulamaların takipçisi olacaklarını söyledi.