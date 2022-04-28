İYİ Partili Yokuş, tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasını eleştirdi

KONYA (AA) - İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait tarım arazisinin yapılaşma için TOKİ'ye devredilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Yokuş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait tarım arazisinin TOKİ'ye devredilerek, yerleşim alanına dönüştürüldüğünü belirtti.

Enstitünün 9 bin 763 dekar arazide faaliyet yaptığını dile getiren Yokuş, bu arazinin büyük bölümünün daha önce bataklık olduğunu, daha sonra uzun yıllar boyunca yapılan ıslah çalışmaları sonucunda birinci sınıf tarım arazisi haline getirildiğini kaydetti.

Yokuş, TOKİ'ye devredilen bu arazide 100 yıldır hayvancılık ve tarla bitkileri üretim ve araştırma çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Enstitüde tohumculuk sektöründe 40'a yakın farklı bitki çeşidinin ıslahının gerçekleştirildiğini vurgulayan Yokuş, bu arazinin Türkiye'nin tarımsal çalışmaları için çok önemli yeri olduğunu söyledi.???????

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Konya Şubesi ile Konya Jeoloji Mühendisleri Odasının, arazinin TOKİ'ye devredilmesi durumunda büyük göçük felaketlerin yaşanabileceğine yönelik görüşlerinin olduğunu aktaran Yokuş, "Dünyada ve Türkiye'de gıda ve tarımın önemi artmışken iktidarın önlem alması gerektiği yerde Bahri Dağdaş Enstitüsü gibi en güzide tarım arazilerimizi dahi yapılaşmaya açması akla mantığa sığmamaktadır. Tarım arazileri bizim değil, gelecek nesillerimizindir. Bir metrekare tarım arazimizin betonlaştırılmasına göz yumamayız." diye konuştu.