İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, yerel seçimlerde CHP ile ittifak kurulmaması üzerine partisinden istifa etti. Yanıkömeroğlu'nun kararı sonrası İYİ Parti Ankara milletvekili Yüksel Arslan istifa haberini geçen bir haber sitesinin paylaşımına "İmamoğlu satın aldı" yorumu yaptı. Arslan'ın daha sonra söz konusu yorumu sildiği görüldü.

İyi Parti'de istifa rüzgarı devam ediyor. Son olarak partinin Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, yerel seçimde CHP ile ittifak kurulmamasına tepki göstererek partisinden istifa etti. Yanıkömeroğlu'nun istifası sonrası yaşanan bir gelişme ise ortalığı fena karıştırdı. İYİ Parti Ankara milletvekili Yüksel Arslan, Yanıkömeroğlu'nun istifasını duyuran bir haberi sosyal medya hesabından paylaşarak "İmamoğlu satın aldı" yorumunda bulundu. Arslan'ın kısa süre sonra yaptığı bu yorumu sildiği fark edildi.