İYİ Partili Usta'nın Numan Kurtulmuş'a yönelik sözlerine tepki yağdı

İYİ Partili Erhan Usta'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik sözlerine adeta tepki yağıyor. Çok sayıda siyasetçi Usta'ya tepki gösterdi.

  • İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'PKK sevdanız olduğunu anladık' ve 'Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?' sözlerini söyledi.
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erhan Usta'nın sözleri üzerine salondan ayrıldı.
  • AK Parti, Saadet Partisi, DEM Parti, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden siyasetçiler Erhan Usta'nın sözlerini kınadıklarını veya eleştirdiklerini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı.

SKANDAL SÖZLER

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyondaki sunumunun ardından TBMM'nin 2026 yılı bütçesi üzerinden söz alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını eleştirdi.

Usta'nın konuşması sırasında Kurtulmuş'a yönelik, "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu anladık. Benim anlamadığım şey şu, Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?" sözü üzerine salonda tartışma yaşandı. Usta'ya tepki gösteren TBMM Başkanı Kurtulmuş, salonu terk etti.

TEPKİ YAĞDI

Usta'nın sözlerine çok sayıda siyasetçi tepki gösterdi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Sözler yersiz ve anlamsızdır" derken; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "Meclis sorunları büyütme değil, çözme yeridir" sözleriyle Usta'ya tepki gösterdi.

"HERKES ÜSLUBUNA DİKKAT ETMELİ"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Bu kutsal çatı altında herkes üslubuna dikkat etmeli" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, "Numan Kurtulmuş gibi bir ismi bu tür çirkin ithamlarla hedef almak, ülkenin ortak değerlerine saldırıdır. Meclis, hakaret değil fikir üretme yeridir" sözlerini sarf ederken; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise "Sayın Kurtulmuş'a yönelik kullanılan dil, milli iradeye ve Meclis'in saygınlığına zarar verir. Fikir eleştirisi başka, kişisel saldırı başka şeydir" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSemih Arslan:

Niye söylediği yalan mı

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet ali özkan:

Ağzına sağlık ne güzel söylemiş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
